Войска РФ нанесли более 150 ударов по Сумщине: есть погибший и раненые

В воскресенье, 12 мая, россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 157 взрывов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. Обстрелы получили Сумская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.

В частности, по Белопольской громаде враг 52 раза ударил из минометов и нанес удар FPV дроном.

Кроме того:

– Эсманская громада: совершен удар FPV дроном, раздался один взрыв. Были произведены обстрелы из минометов (9 взрывов).

– Великописаревская громада: 29 мин сбросили россияне на территорию общины.

– Краснопольская громада: совершены обстрелы из минометов (7 взрывов) и артиллерии (19 взрывов). В результате артобстрела, к сожалению, погиб один житель общины, еще два жителя получили ранения.

– Зноб-Новгородская громада: враг ударил из минометов (15 взрывов).

– Миропольская громада: осуществлен обстрел из танка (3 взрыва).

– Шалыгинская громада: зафиксирован обстрел из минометов (14 взрывов).

– Сумская громада: враг нанес ракетный удар по окраине города Сумы.

– Середино-Будская громада: шесть мин сбросили россияне на территорию громады.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 11 мая, во время тревоги в Сумах также были слышны взрывы. В результате обстрела погибла женщина 1987 года рождения.

По данным Сумской ОВА, за минувшие сутки враг произвел 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов области. Всего в Сумской области было зафиксировано 93 взрыва.

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