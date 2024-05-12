Оккупанты за сутки 21 раз обстреляли Сумщину, есть жертва - ОВА

В течение прошедшего дня российские военные преступники произвели 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Как сообщает местная областная военная администрация, из-за ударов по Сумам 11 мая погибла женщина.

В ОВА отметили, что женщина 1987 года рождения погибла в результате вражеского ракетного удара. Пострадавшая получила множественные ранения, несовместимые с жизнью. Власти выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Всего в области зафиксировано 93 взрыва. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (10 взрывов).

Белопольская громада: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), обстрелы из минометов (3 взрыва), артиллерии (10 взрывов).

Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были артобстрелы (19 взрывов).

Шалыгинская громада: зафиксированы минометные обстрелы (8 взрывов).

Эсманская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).

Миропольская громада: совершен минометный обстрел (2 взрыва).

Середино-Будская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.

Юнакиевская громада: зафиксирован артобстрел (4 взрыва) и удар FPV дроном (1 взрыв).

Сумская громада: враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра (здесь погибла женщина).

Хотинская громада: произведен обстрел с ЗСЗВ обстрел (4 взрыва).

Как сообщал OBOZ.UA, Сумщину захватчики атакуют практически непрерывно. Так, ночью и утром 11 мая российская армия совершила 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Также в этот день кафиры ударили по Никополю, пострадала женщина. Били захватчики уже обычно по жилой застройке.

Сообщалось, что кафиры сбросили КАБы и на Херсонщину. В Тягинце погиб мужчина, ранена женщина.