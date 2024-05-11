Враг нанес ракетный удар по пригороду Сум: есть жертва

Российские захватчики 11 мая атаковали ракетами Сумскую область. Под вражеским ударом оказалась инфраструктура пригорода облцентра.

На месте работают все службы, последствия атаки уточняются. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 11 мая враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются" – говорится в сообщении.

Впоследствии в ОВА уточнили : в результате вражеского удара по меньшей мере одна жертва.

"В результате вражеского ракетного удара, нанесенного сегодня, 11 мая по пригороду Сум, погибла женщина 1987 года рождения, получив множественные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Ликвидация последствий атаки россиян продолжается", – рассказали в Сумской области.

Там призвали местных жителей не пренебрегать извещениями о воздушной тревоге, спускаться к укрытиям, соблюдать правила безопасности и беречь себя и близких.

Воздушная тревога в области была объявлена около 16:05. А уже в 16:10 корреспонденты "Общественного" в Сумах сообщили, что в городе был слышен взрыв.

В общей сложности Сумщину захватчики атакуют практически непрерывно. Так, ночью и утром 11 мая российская армия совершила 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 67 взрывов. Под вражескими обстрелами находились Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Эсманьская громады.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что оккупанты ударили по Никополю, пострадала женщина. Били захватчики уже привычно по жилой застройке.

Также сообщалось, что оккупанты сбросили КАБы на Херсонщину. В Тягинке погиб мужчина, ранена женщина.