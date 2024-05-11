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Враг нанес ракетный удар по пригороду Сум: есть жертва

Лилия Рагуцкая
War
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4,5 т.
Россияне ударили по пригороду Сум

Российские захватчики 11 мая атаковали ракетами Сумскую область. Под вражеским ударом оказалась инфраструктура пригорода облцентра.

На месте работают все службы, последствия атаки уточняются. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 11 мая враг нанес ракетный удар по инфраструктуре пригорода областного центра. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются" – говорится в сообщении.

Враг нанес ракетный удар по пригороду Сум: есть жертва

Впоследствии в ОВА уточнили : в результате вражеского удара по меньшей мере одна жертва.

"В результате вражеского ракетного удара, нанесенного сегодня, 11 мая по пригороду Сум, погибла женщина 1987 года рождения, получив множественные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Ликвидация последствий атаки россиян продолжается", – рассказали в Сумской области.

Там призвали местных жителей не пренебрегать извещениями о воздушной тревоге, спускаться к укрытиям, соблюдать правила безопасности и беречь себя и близких.

Воздушная тревога в области была объявлена около 16:05. А уже в 16:10 корреспонденты "Общественного" в Сумах сообщили, что в городе был слышен взрыв.

В общей сложности Сумщину захватчики атакуют практически непрерывно. Так, ночью и утром 11 мая российская армия совершила 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 67 взрывов. Под вражескими обстрелами находились Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Эсманьская громады.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что оккупанты ударили по Никополю, пострадала женщина. Били захватчики уже привычно по жилой застройке.

Также сообщалось, что оккупанты сбросили КАБы на Херсонщину. В Тягинке погиб мужчина, ранена женщина.

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