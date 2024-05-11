Оккупанты ударили по Херсонщине: погиб мужчина, ранена женщина

Российские оккупанты в ночь на 11 мая покрыли огнем Тягинку Бериславского района Херсонской области. Один из запущенных захватчиками КАБ попал в частный дом.

Есть жертва и пострадавшая. Подробности сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Ночью враг атаковал из авиации мирные населенные пункты. Один из КАБов попал в частный дом в Тягинке, что в Бериславском районе. К сожалению, на месте удара погиб мужчина. Мои соболезнования родным и близким", – отметил чиновник.

Прокудин также рассказал, что не обошлось без раненых: в результате удара войск РФ пострадала женщина. Впрочем, медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации потерпевшая отказалась.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли мирных жителей в Донецкой области. 10 мая под удар врага попали город Часов Яр в Бахмутском районе и село Елизаветовка в Покровском районе.

В результате обстрелов погибли два человека, еще двое мирных жителей получили ранения.