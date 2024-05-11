Оккупанты обстреляли мирных жителей на Донетчине: двое погибли, есть раненные

Оккупационные российские войска в пятницу, 10 мая, снова обстреливали мирные населенные пункты в Донецкой области. Под удар врага попали город Часов Яр в Бахмутском районе и село Елизаветовка в Покровском районе.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Донецкой областной прокуратуры. В результате преступных обстрелов россиян погибло два человека, еще два мирных жителя получили ранения.

Правоохранители отметили, что начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Так, в городе Часов Яр от попадания средств поражения по одной из улиц получили ранения 65-летняя мать и ее сын 34 года. Также повреждены жилые дома.

Кроме того, под прицел армии России попало село Елизаветовка Покровского района, в результате чего погибли двое гражданских – 49-летний мужчина и женщина 64 лет. Предварительно враг обстрелял населенный пункт из ствольной артиллерии.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", – подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ 10 мая сообщили, что российская армия продолжает наносить контрудары на Харьковщине. Продолжаются бои за населенные пункты в пограничье.