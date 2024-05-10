Генштаб: армия России продолжает наносить контрудары в Харьковской области, продолжаются бои за населенные пункты в пограничные

Российская армия продолжает наносить контрудары на Харьковщине. Продолжаются бои за населенные пункты в приграничных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что по направлениям населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры.

Также, сейчас продолжаются бои за населенные пункты в приграничных районах, которые находились фактически в серой зоне – Стрилеча, Пыльное и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огирцево.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны действуют на подготовленных оборонных рубежах.

"Создается огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить вклинившегося в нашу оборону оккупанта. Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы", – отмечают в Генштабе.

Напомним, 10 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что еще с вечера предыдущего дня российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, ДРГ пытались прорвать границу. Попытку прорыва с использованием техники подтвердили и в Министерстве обороны Украины. Сейчас, известно, о трех погибших и четырех раненых в регионе.

То, что российские войска начали наступление на Харьковщине, наконец подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, он добавил, что эти намерения не были тайной для украинских воинов, и они подготовились к встрече врага.

Между тем жители пограничной службы призывают быть максимально осмотрительными, находиться в укрытиях. Источники OBOZ.UA отмечают, что из Волчанска и окрестностей города в Харьковской области эвакуируют людей.