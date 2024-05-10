На Харьковщине из-за интенсивных обстрелов армии России за день погибли трое и ранены четыре человека

Страна-агрессор днем, 10 мая, снова атаковала Харьковщину. Пока известно, что погибли три человека, еще четверо – ранены.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Враг обстреливал населенные пункты из артиллерии.

"При процессуальном руководстве Дергачевской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 10 мая около 12:50 оккупанты из артиллерии обстреляли село Черкасские Тишки Харьковского района. Погиб 55-летний мужчина. Повреждения получили частные домовладения и хозяйственные здания.

В течение суток враг также не прекращал обстреливать город Волчанск по разному виду вооружения. Получили ранения три гражданских мужчины и женщина 63 лет.

Также по состоянию на данный момент известно еще о двух погибших – мужчине и женщине.

Напомним, 10 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что еще с вечера предыдущего дня российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, ДРГ пытались прорвать границу. Попытку прорыва с использованием техники подтвердили и в Министерстве обороны Украины.

То, что российские войска начали наступление на Харьковщине, наконец подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, он добавил, что эти намерения не были тайной для украинских воинов, и они подготовились к встрече врага.

Между тем жители пограничной службы призывают быть максимально осмотрительными, находиться в укрытиях. Источники OBOZ.UA отмечают, что из Волчанска и окрестностей города в Харьковской области эвакуируют людей.