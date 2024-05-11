Оккупанты ударили по Никополю, пострадала женщина. Фото

Российские войска 11 мая накрыли Никополь на Днепропетровщине артиллерийским огнем. Повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Ранена 61-летняя женщина, ее госпитализировали. Подробности раскрыл глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В Никополе во время артобстрела пострадал человек. 61-летняя женщина получила осколочное ранение. Ее госпитализировали. Состояние врачи оценивают как средней тяжести", – рассказал он.

По словам Лысака, били захватчики уже привычно по гражданским. Повреждения получили частные жилые дома и хозяйственные постройки на подворьях людей. Также задело и линии электропередач.

Точные последствия российской атаки уточняются.

Напомним, ранее в этот же день оккупанты ударили по Херсонщине. Захватчики сбрасывали на населенный пункт Тягинка КАБы.

Одна из авиабомб попала прямо в жилой дом, убив мужчину. Ранения получила женщина.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли мирных жителей в Донецкой области. Двоих человек захватчики убили, еще двоих ранили.