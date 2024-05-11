Оккупанты ударили по Никополю, пострадала женщина. Фото
Российские войска 11 мая накрыли Никополь на Днепропетровщине артиллерийским огнем. Повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.
Ранена 61-летняя женщина, ее госпитализировали. Подробности раскрыл глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"В Никополе во время артобстрела пострадал человек. 61-летняя женщина получила осколочное ранение. Ее госпитализировали. Состояние врачи оценивают как средней тяжести", – рассказал он.
По словам Лысака, били захватчики уже привычно по гражданским. Повреждения получили частные жилые дома и хозяйственные постройки на подворьях людей. Также задело и линии электропередач.
Точные последствия российской атаки уточняются.
Напомним, ранее в этот же день оккупанты ударили по Херсонщине. Захватчики сбрасывали на населенный пункт Тягинка КАБы.
Одна из авиабомб попала прямо в жилой дом, убив мужчину. Ранения получила женщина.
Также сообщалось, что оккупанты обстреляли мирных жителей в Донецкой области. Двоих человек захватчики убили, еще двоих ранили.
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