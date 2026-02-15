На Сумщине вражеский дрон попал в дом, пострадал человек. Фото

В воскресенье, 15 февраля, во второй половине дня российская армия атаковала Сумскую область. Под атаку вражеского дрона попала Чернеччинская община Ахтырского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. В результате атаки вспыхнул пожар в частном доме, который частично разрушил беспилотник.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание и обследовать место попадания вражеского дрона-камикадзе. Взрывная волна повредила окна соседних домов. По информации спасателей, предварительно, один человек получил острую реакцию на стресс.

Обстрелы Сум и области – последняя информация

Напомним, утром 15 февраля российская армия атаковала новым беспилотником Shahed-107 медицинскую инфраструктуру в Ковпаковском районе Сумской громады, обошлось без пострадавших. Областная власть отметила, что уже второй раз за неделю россияне прицельно бьют по учреждениям здравоохранения.

Кроме того, в ночь на 3 февраля Сумы подверглись очередной атаке российских беспилотников, которые попали в многоэтажные дома. К счастью, пострадавших нет, хотя некоторые дома получили серьезные повреждения. Под удар попали пятилетние двойняшки, которые чудом остались невредимыми.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 6 февраля, российская армия ударила дроном по многоквартирному дому в Сумах. Из-за атакипострадал один мужчина, который смог самостоятельно покинуть квартиру. Медики диагностировали у него ожоги.

По словам исполняющего обязанности мэра города Артема Кобзаря, было повреждено 11 окон, 12 балконов, а также один автомобиль.

