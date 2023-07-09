На Таврическом направлении ВСУ уничтожили более двух рот российских захватчиков
На Таврическом направлении украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. Накануне были ликвидированы или ранены более двух рот захватчиков.
Уничтожены также 23 единицы военной техники и вооружений российской армии. О ситуации и потерях врага рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
"Продолжаем уничтожать россиян на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1437 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", – отметил командующий ОСУВ "Таврия".
"Проредили" украинские воины и запасы военной техники противника. Накануне были уничтожены 23 единицы техники и вооружений, в том числе:
- 2 танка,
- самоходная гаубица 2С19 "Мста-С",
- БПЛА "Орлан-10",
- БПЛА "Мерлин",
- БПЛА "Гранат-1",
- 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",
- самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион",
- зенитный ракетный комплекс "Бук",
- зенитный ракетный комплекс "Тор",
- 2 самоходные гаубицы 2С5 "Гиацинт-С",
- самоходная гаубица 2А36 "Гиацинт-Б",
- РСЗО "Торнадо",
- БМ-21 "Град"
- автомобильная техника.
Также украинские воины на Таврическом направлении взорвали три вражеских склада боеприпасов и пункт управления россиян.
Тарнавский показал зрелищное видео с поражением россиян.
Напомним, утром в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против Украины. В течение 8 июля ВСУ ликвидировали 600 оккупантов и уничтожили 88 единиц техники врага.
В общей сложности за время полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 234 040 своих солдат.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber . Не ведитесь на фейки!