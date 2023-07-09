На Таврическом направлении ВСУ уничтожили более двух рот российских захватчиков

На Таврическом направлении украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. Накануне были ликвидированы или ранены более двух рот захватчиков.

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Уничтожены также 23 единицы военной техники и вооружений российской армии. О ситуации и потерях врага рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Продолжаем уничтожать россиян на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1437 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", – отметил командующий ОСУВ "Таврия".

"Проредили" украинские воины и запасы военной техники противника. Накануне были уничтожены 23 единицы техники и вооружений, в том числе:

2 танка,

самоходная гаубица 2С19 "Мста-С",

БПЛА "Орлан-10",

БПЛА "Мерлин",

БПЛА "Гранат-1",

3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",

самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион",

зенитный ракетный комплекс "Бук",

зенитный ракетный комплекс "Тор",

2 самоходные гаубицы 2С5 "Гиацинт-С",

самоходная гаубица 2А36 "Гиацинт-Б",

РСЗО "Торнадо",

БМ-21 "Град"

автомобильная техника.

Также украинские воины на Таврическом направлении взорвали три вражеских склада боеприпасов и пункт управления россиян.

Тарнавский показал зрелищное видео с поражением россиян.

Напомним, утром в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против Украины. В течение 8 июля ВСУ ликвидировали 600 оккупантов и уничтожили 88 единиц техники врага.

В общей сложности за время полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 234 040 своих солдат.