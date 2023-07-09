ВСУ за сутки ликвидировали 600 оккупантов и уничтожили 88 единиц техники врага

Защитники Украины в течение 8 июля ликвидировали на фронте 600 оккупантов из России. В целом на 501-й день полномасштабной войны 234 040 военнослужащих армии страны-агрессора стали "двухсотыми".

Видео дня

Кроме сотен путинских захватчиков, накануне Силы обороны уничтожили 88 единиц вражеской техники и вооружения. Данные о потерях ВС РФ на украинской земле обновил Генеральный штаб ВСУ.

Так, наши воины отминусовали еще 20 артиллерийских систем (всего 4366), 11 боевых бронированных машин (7964), семь РСЗО (668), четыре танка (4078) и три средства ПВО (413) российской армии.

В небе уничтожены 19 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 3685), на земле сожжено 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6929) и девять – спецтехники (628).

Всего с начала вторжения уничтожены также 1271 крылатая ракета, 315 самолетов и 309 вертолетов, 18 кораблей/катеров армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Таврическом направлении за сутки накануне потери ВС РФ убитыми и ранеными составляли более трех рот. Воины ВСУ уничтожили 47 единиц военной техники окупантов, пять складов БК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!