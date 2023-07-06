ВСУ продвигаются на Таврическом направлении: потери оккупантов достигли трех рот в сутки, уничтожено 5 складов БК

Украинские защитники продолжают продвигаться на Таврическом направлении. Российские оккупационные войска несут значительные потери.

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Только за последние сутки ВСУ отминусовали убитыми и ранеными более трех рот захватчиков. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении продолжается продвижение Сил обороны вперед и освобождение наших территорий. Воины имеют успехи", – отметил он.

Артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток на этом направлении выполнили 1293 огневые задачи.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот. Уничтожены 47 единиц военной техники противника", – добавил Тарнавский.

Речь идет, как он уточнил, о 6 танках, 3 ББМ, 4 пушках Д-30, орудии 2С5 "Гиацинт-С", 4 БПЛА Zala, БПЛА Supercam, 2 самоходных артиллерийских установках "Акация", гаубице "Мста-С", комплексе дальнего визуального наблюдения "Муром-М", зенитном ракетном комплексе "Бук", РЛС "Зоопарк", 2 станциях РЭБ и автомобильной технике.

Кроме того, было уничтожено 5 складов боеприпасов врага.

"Двигаемся, выбиваем врага, возвращаем нашу землю", – резюмировал командующий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские спецназовцы сумели уничтожить три "Града" и личный состав оккупантов в Бахмуте, который остается неприступной крепостью для России.

А на Бердянском направлении морпехи 36-й ОБрМП уничтожили ударный вертолет захватчиков. Эффектная работа была проведена с помощью ПТРК "Джавелин".