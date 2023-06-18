На Таврическом направлении ВСУ устроили врагу ад: уничтожили и ранили более 4 рот российских захватчиков

На Таврическом направлении украинские воины каждый день устраивают для врага настоящий ад. Только за последние сутки российские оккупанты убитыми и ранеными потеряли более четырех рот личного состава.

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Уничтожено и повреждено около 80 единиц военной техники противника и 12 мест хранения боеприпасов. Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Каждые сутки для россиян превращаются в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага. На Таврическом направлении подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1829 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот. Уничтожені и повреждені 77 единиц военной техники противника", – подчеркнул он.

Так, накануне на Таврическом направлении российские захватчики потеряли:

– вертолет Ка-52,

– 24 танка,

– 12 единиц БМП,

– 5 ББМ,

– 3 МТЛБ,

– 2 БТР,

– 2 БпЛА "Орлан-10",

– БПЛА "Zala",

– противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".

"Также было уничтожено 12 мест хранения боеприпасов россиян", – добавил Тарнавский.

Он также показал несколько эпизодов уничтожения вражеской техники вместе с личным составом.

Напомним, утром 18 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что накануне защитники ликвидировали еще 650 оккупантов, уничтожили 23 ББМ и 13 артсистем врага.

Безвозвратные потери России в живой силе с 24 февраля 2022 достигли 219 820 захватчиков.