ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов, уничтожили 24 ББМ и 13 артсистем врага – Генштаб

Защитники Украины в течение 17 июня "демилитаризовали" на фронте по меньшей мере 650 военных преступников из рядов российской армии. В целом на 480-й день полномасштабной войны потери личного состава оккупационного войска превысили уже 219 820.

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Также с начала вторжения врага наши воины сожгли тысячи единиц его бронированной, автомобильной и авиатехники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне бойцы подразделений Сил обороны уничтожили 69 единиц техники и вооружения ВС РФ. Среди них 13 артиллерийских систем (всего 3847).

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Как сообщал OBOZREVATEL, на юге ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили лодку и наблюдательный пункт оккупантов. В результате "бавовны" были ликвидированы 10 российских военных, также обезврежены два ударных БПЛА, крупнокалиберные пушки и 1️7 единиц автомобильной бронетехники.

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