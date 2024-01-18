На Таврическом направлении за три дня уничтожили 41 российскую бронемашину: детали боев

РФ любой ценой пытается захватить Авдеевку: враг безуспешно штурмует район, который контролируют ВСУ. Всего за три дня в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" украинские защитники уничтожили более 40 российских бронемашин.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны на Таврийском направлении, полковник Александр Штупун. По его словам, среди уничтоженной техники неприятеля не менее 17 танков.

Бронетехнику враг применяет для поддержки пехоты. "Обычно в атаки идет несколько БТР, БМП или МТ-ЛБ, на которых размещается пехота. И почти всегда танки уничтожаются", – отметил Штупун.

"За 3 дня враг потерял 41 бронемашин, среди них 17 танков. Это по всей нашей операционной зоне. Также не прекращает авиаударов, уже почти неделю ежесуточно их количество не опускается ниже 20, а вчера был зафиксирован 41 случай", – добавил спикер Сил обороны.

В настоящее время, говорит Штупун, на Авдеевском направлении группировка врага составляет не менее 40 тысяч человек. Всего в операционной зоне ОВСУ "Таврия" более 160 тысяч оккупантов. И за последнюю неделю очень мало россиян сдалось в плен.

Однако возросло количество случаев, когда военные РС совершают самострелы. "Когда в тебе, извините, 10 дыр от наших боеприпасов, то обычно они, чтобы не терпеть боль, стреляются", – говорит Шуптун.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали в боях 780 военных российской армии. На сегодняшний день агрессор потерял на нашей земле уже 373 600 живой силы. Также защитники уничтожили множество военной техники и вооружения врага, в том числе 179 единиц накануне.

Во время российской воздушной атаки в ночь на 18 января силы ПВО уничтожили 22 из 33 "Шахедов". Часть не сбитых ударных БПЛА тоже не достигла своих целей.

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