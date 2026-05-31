На территории предприятия масштабный пожар: в Генштабе подтвердили поражение Саратовского НПЗ. Фото и видео

В ночь на 31 мая Силы обороны Украины нанесли серии точечных ударов по важным объектам военно-экономической инфраструктуры России. Одной из ключевых целей стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксирован масштабный пожар.

Кроме этого, поражен ряд объектов, обеспечивающих логистику, управление и снабжение российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что украинские подразделения успешно поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратовский", расположенный в Саратове. После атаки на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Этот завод является одним из ключевых в Поволжье и входит в структуру российской компании "Роснефть", обеспечивая производство бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, которые используются, в частности, для нужд армии РФ.

Также украинские силы поразили важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры – линейную производственно-диспетчерскую станцию "Лазарево" в Кировской области России. Через эту станцию осуществляется перекачка сырой нефти по магистральному трубопроводу Сургут – Горький – Полоцк, что имеет стратегическое значение для энергетической системы страны-агрессора.

Кроме того, зафиксировано поражение склада горюче-смазочных материалов в районе Матвеевого Кургана Ростовской области. В Генштабе отмечают, что такие объекты непосредственно обеспечивают функционирование военной техники и логистики российских оккупационных войск.

Ударам также подверглись военные объекты управления противника. В частности, поражен командно-наблюдательный пункт в Курской области, а также пункты управления беспилотниками в районах Калинового в Донецкой области и Графовки в Белгородской области. Отдельно сообщается об уничтожении мастерской по обслуживанию БПЛА во временно оккупированном Донецке.

Украинские военные также нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника в Донецке и населенном пункте Желанное в Донецкой области, что направлено на снижение боевого потенциала российских подразделений на передовой.

Кроме новых атак, в Генштабе подтвердили результаты предыдущих поражений. В частности, 30 мая были повреждены три резервуара с топливом в районе морского нефтяного терминала в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Также подтверждено поражение газового хранилища вблизи Енакиево в Донецкой области.

Все указанные объекты использовались российскими войсками для обеспечения боевых действий против Украины.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – отметили в Генштабе.

По данным Reuters, производство дизельного топлива в России в мае сократилось еще на 10% после атак украинских дронов.

