На укрепление ПВО: США предоставят Украине еще $1,2 млрд военной помощи

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине еще 1,2 миллиарда долларов военной помощи. Эти средства должны пойти на укрепление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на американских чиновников. Ожидается, что этот пакет поддержки будет объявлен уже во вторник, 9 мая.

"США предоставят Украине еще 1,2 миллиарда долларов на долгосрочную военную помощь для дальнейшего укрепления ее противовоздушной обороны, поскольку Россия продолжает наносить удары по Украине беспилотниками и ракетами, в том числе класса "земля-воздух", – сказано в сообщении.

Деньги будут выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Они должны быть потрачены в течение ближайших месяцев или даже лет на обеспечение будущих потребностей Украины в сфере обороны.

В частности, эта инициатива обеспечит финансирование систем противовоздушной обороны Hawk, боеприпасов для сил противовоздушной обороны, а также беспилотников.

Ранее Украина уже получила от Испании и поставила на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы Hawk. Что о них известно, читайте в нашем материале.

Кроме того, за эти деньги от Штатов будет приобретена артиллерия и ракеты для украинской армии. Также речь идет о помощи в получении спутниковых изображений и финансировании текущего технического обслуживания и запасных частей для различных систем вооружения.

Включая этот пока еще необъявленный пакет США с февраля прошлого года предоставили Украине уже 37 миллиардов долларов военной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В США продолжат сосредотачивать внимание на увеличении поставок Украине средств противовоздушной обороны. В Белом доме отметили, что за последние три дня комплексы ПВО, полученные украинскими военными от Запада, сбили большинство ракет, запущенных армией России.

– По данным СМИ, США и Австралия готовят общий пакет военной помощи Украине, которая борется за свою независимость. Ожидается, что о его предоставлении будет объявлено до конца мая.

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