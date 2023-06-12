"На вес золота": Украина просит у Германии больше танков Leopard 2 на фоне контрнаступления

На фоне активизации боевых действий от Киева вновь прозвучали призывы к усилению военной поддержки Украины, особенно со стороны Берлина. Экс-посол Украины в Германии, заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что Силы обороны нуждаются в танках Leopard 2 и ФРГ могла бы совершить дополнительные поставки.

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С его точки зрения, Бундесвер в состоянии предоставить больше, чем 18 уже отправленных Leopard 2, поскольку у Германии есть запас из 300 единиц этих танков. Количество Leopard 2 для Украины можно было бы утроить (до 54), "не ставя под угрозу способность Германии защищать себя", сказал дипломат в интервью Tagesspiegel. Его цитирует немецкий портал n-tv.

"Украинская армия крайне остро нуждается в гораздо большем количестве западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", – отметил Мельник.

"Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления", – добавил он.

Бывший украинский посол в ФРГ попросил также передать ВСУ "еще 60 боевых машин пехоты Marder" и крылатые авиационные ракеты TAURUS. Украинское государство, как сказал дипломат, ждет "стратегического решения Германии активно участвовать в "коалиции истребителей", чтобы украинские пилоты могли немедленно начать тренировки на самолетах Eurofighter".

Немецкие политики Родерих Кизеветтер из Христианско-демократического союза и Маркус Фабер из Свободной демократической партии поддержали требование Мельника продолжать поставки бронетехники Украине.

"Сторонники должны будут немедленно заменить всю уничтоженную технику, в том числе боевые танки Leopard и бронетранспортеры, и доставить дополнительные материалы", – сказал Кизеветтер.

Фабер в комментарии Tagesspiegel также согласился с тем, что ФРГ могла бы увеличить количество отправленных в Украину Leopard 2, "чтобы помочь".

Как писал OBOZREVATEL:

– Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн допустила возможность предоставления Германией своих аэродромов для обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16. Хотя у Берлина нет этих американских самолетов, он может предложить хаб для базовой подготовки летчиков.

– 7 июня Германия сообщила о том, что передала Украине новую партию военной помощи. Наши военные получили гусеничные вездеходы, тягачи для танков, дроны, боеприпасы для ПВО, автомобили, системы обнаружения вражеских БПЛА и прочее.

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