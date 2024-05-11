'На ВВК даже не померили давление': в Сумской области 55-летний мужчина после визита в ТЦК попал в реанимацию, разгорелся скандал

В Сумской области родственники 55-летнего мужчины из Шостки обвиняют военных из ТЦК в противоправных действиях. Они утверждают, что мужчину, который не прошел надлежащего медицинского осмотра, работники ТЦК тайно вывезли из Сум в Харьков, где он дважды потерял сознание и попал в реанимацию.

Родственники потерпевшего поделились в комментарии для ТСН, что мужчина самостоятельно прибыл для прохождения медицинской комиссии, однако столкнулся с неприятными обстоятельствами. В ТЦК обещали провести расследование инцидента.

Во время проведения комиссии была выполнена кардиограмма, которая показала наличие рубцов на сердце у мужчины. Семейный врач был уведомлен об этом и сообщил, что с высокой вероятностью гражданин перенес инфаркт и необходимо пройти ультразвуковое исследование сердца. Более того, за последние три года у него наблюдалось повышение артериального давления и он перешел из гипотоника в гипертоника.

"Кроме того, есть проблемы со спиной с тридцати лет. При смещении дисков отказывают ноги", – рассказала супруга 55-летнего мужчины.

Жена мужчины отмечает, что семейный терапевт рекомендовал провести дополнительное обследование, однако в ВВК даже не измерили давление и сообщили, что мужчина может служить.

"Во время общения с председателем ВВК мужчина попросил сделать дообследование из-за действительно плохого состояния здоровья и возможности негативных и непредсказуемых ситуаций (потому что такое периодически случается в гражданской жизни из-за вышеуказанных проблем), на что получил отказ в грубой форме", – говорит жена.

После этого мужчина получил новую повестку и должен был быть доставлен в учебный центр в Сумах, однако его перевезли в Харьков, где ему стало плохо.

По словам семьи, ТЦК обещали доставить его в город Шостка, однако автобусом он был доставлен в Гончаровское, на север Черниговской области. Здесь он еще раз упал в обморок и был доставлен в больницу в городе Конотопе, где его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

В больницу попал без сопроводительных документов. О том, что он находится в реанимации в городе Конотоп, семье мужчины представители ТЦК и СП также не сообщили. Они узнали о его состоянии случайно через знакомых. Дело в отношении этого инцидента передано в ГБР.

На эту ситуацию также отреагировала народный депутат Ирина Фриз после того, как семья направила ей запрос.

"Очередной вопиющий случай противоправных действий представителей ТЦК и СП, в данном случае Шосткинского районного, и вопросы потерпевших – куда обращаться в случае совершения таких нарушений. Ответ один – сразу обращайтесь в ГБР. Не медлите. Делайте информационно известными все случаи и всех причастных к совершению противоправных действий, чтобы не допустить создания противозаконной системы", – написала депутат в Facebook.

В Сумском ТЦК сообщили, что проводится проверка информации и реакция на этот случай будет впоследствии.

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