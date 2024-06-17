В Украине окончательно денацифицировали бывшего депутата Госдумы РФ от путинской партии "Единая Россия" Владимира Дмитриева. Сначала российского фашиста подстрелили на фронте украинские защитники, а затем его догнал наш дрон.

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О том, как путинский приспешник заработал для своей жены "Ладу" на войне в Украине, сообщил Telegram-канал Astra. В сети также обнародовали фото оккупанта.

Дмитриев был депутатом Цивильского района Чувашии. После начала полномасштабного вторжения он якобы занимался сбором гуманитарной помощи для захватчиков. А потом и сам пошел оккупантом на фронт.

По данным канала, Владимир Дмитриев поначалу отделался легким испугом, получив ранения. Он попал в больницу, а там его догнал украинский беспилотник, который, по преданию российских СМИ, якобы атаковал этот госпиталь.

Других деталей Telegram-канал не приводит. Выдадут ли его семье преславную "Ладу", которую в России обещают всем, кто идет убивать украинцев, но далеко не всем выдают, также неизвестно.

Однако окончательно известно, что такая судьба ждет каждого оккупанта, пришедшего на нашу землю с оружием, независимо от его должности, звания и состояния.

Как сообщал OBOZ.UA, только за последние сутки украинские защитники отменяли 1080 кафиров. По приблизительным подсчетам, с начала полномасштабной войны на украинской земле ВСУ положили около 527 390 живых сил страны-агрессора.

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