На войне в Украине погиб 31-летний британец Джордан Чедвик: его нашли в водоеме со связанными за спиной руками

31-летний доброволец из Британии Джордан Чедвик, воевавший за Украину, найден мертвым. Тело бойца Интернационального легиона обнаружили в Украине в водоеме, руки Джордана были связаны за спиной.

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Об этом сообщает Sky News. Он встал на защиту нашей страны в октябре 2022-го.

Смерть 31-летнего британца в Украине изданию подтвердили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Джордан Чедвик родом из Бернли в Ланкашире служил в британской армии с 2011 по 2015 год. Когда Россия начала агрессивное полномасштабное вторжение в Украину, он решил присоединиться к украинской армии, чтобы дать отпор агрессору.

Мать Джордана, Бренда Чедвик, рассказала изданию ВВС, что ее сын мечтал быть солдатом с детства. А обостренное чувство справедливости подтолкнуло к тому, чтобы встать на защиту Украины плечом к плечу с украинскими воинами.

"Его страсть поддерживать свободу и помогать другим своими навыками заставила его покинуть Великобританию и поехать в Украину в начале октября 2022 года", — сказала она.

О смерти сына на украинской земле Бренду Чедвик уведомили еще 26 июня. Трагическое известие повергло семью Джордана в шок.

7 августа тело Джордана Чедвика было репатриировано на родину.

"Хотя мы чрезвычайно гордимся его непоколебимым мужеством и стойкостью, его смерть была разрушительной для нас. Нет слов, чтобы описать потерю такой короткой жизни. Сын, брат, внук, племянник и дядя, которого безмерно любили", – сказала Бренда Чедвик журналистам ВВС.

Тело добровольца, как сообщается, было найдено в одном из водоемов. Руки Джордана были связаны за спиной. Как погиб британец и кто стал его убийцей, предстоит установить следствию.

"Мы оказываем помощь семье британца, который умер в Украине, и находимся в контакте с местными властями", – сообщил Sky News представитель министерства иностранных дел.

Напомним, ранее стало известно, что на войне в Украине погиб доброволец из Колумбии. Алехандро Эррера Эвиа был профессиональным военным и прибыл на территорию нашей страны в декабре 2022 года, чтобы помочь бороться с полномасштабным российским вторжением.

Также сообщалось, что защищая Украину погиб 22-летний британский доброволец. Сэм Ньюи встал на защиту нашей страны еще в первые недели полномасштабной агрессии РФ. За то время, что он находился в Украине, Сэм мужественно сражался на нескольких направлениях, а также оказывал раненым медицинскую помощь, поскольку прошел для этого соответствующие курсы.