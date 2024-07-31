На войне в Украине погиб четвертый доброволец из Финляндии

В Украине погиб гражданин Финляндии, который воевал на стороне нашей страны против российских оккупантов. Он стал четвертым финским добровольцем, отдавшим жизнь в боях за нашу независимость.

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Об этом сообщает Yle со ссылкой на Ассоциацию участников боевых действий Финляндии. Жизнь воина оборвалась в середине июля на север от оккупированного Донецка.

Факт гибели добровольца подтвердили финские власти, а его родственники разрешили публикацию этой информации.

"Мы глубоко разделяем горе родственников и надеемся, что все также уважают частную жизнь близких (погибшего – Ред.)", – отметили в Ассоциации.

По состоянию на февраль этого года на стороне Украины воевало около 20-30 финнов, сообщали в министерстве иностранных дел Финляндии.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне в Украине погиб еще один доброволец из Грузии. Бондо Гагнидзе встал на защиту нашей земли от российских окупантов в первые дни полномасштабного вторжения РФ, он воевал в рядах одной из бригад ВСУ.

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