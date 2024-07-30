'Сражался до последнего патрона': в боях за Украину погиб доброволец из Грузии. Фото

На войне в Украине погиб еще один доброволец из Грузии. Бондо Гагнидзе встал на защиту нашей земли от российских оккупантов в первые дни полномасштабного вторжения РФ, он воевал в рядах одной из бригад ВСУ.

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Свой последний бой Герой принял на Донбассе: его жизнь оборвала вражеская пуля. О гибели Гагнидзе сообщает "Эхо Кавказа".

"Еще один грузинский боец погиб на войне в Украине. По имеющейся информации, Бондо Гагнидзе был смертельно ранен пулей во время массового штурма российскими войсками Луганской области. 47-летний Бондо Гагнидзе воевал в Украине с первых дней начала полномасштабного российского вторжения Боец был зачислен в ряды 67-й бригады", – говорится в сообщении.

В соцсети трагическая весть вызвала волну скорби. Друзья и побратимы Бондо оставляют многочисленные сообщения о гибели грузинского воина.

"Мой Бондо исчез. Он пал в бою, как герой. Он сражался до последнего патрона", – говорится в сообщении Вано Надирадзе в Facebook.

О гибели грузинского добровольца написал также председатель правления Открытого института демократии и реформ "ПРИМА" Отар Гаврилович, правда, по его данным, сердце воина перестало биться во время прямого столкновения с россиянами в Донецкой области, а не на Луганщине, как пишет "Эхо Кавказа".

Также Гаврилович добавил, что воевал Гагнидзе в составе 2 механизированного батальона "Росомахи" 67 ОМБр.

Бондо Гагнидзе стал 69 грузинским бойцом, погибшим на войне в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Кривого Рога. Серафим Билык меньше месяца не дожил до своего 29 дня рождения.

Также стало известно о гибели в плену воина, пережившего российские пытки. 47-летний украинский воин Юрий Решта из Кривого Рога встал на защиту родной земли 24 февраля 2022 года, участвовал в обороне Мариуполя и попал в плен. Россияне применяли к нему пытки и расстреляли. Проститься с воином, которого дома ждали семеро детей, родные и близкие получили возможность только сейчас: тело украинца российские военные преступники передали с тремя пулевыми ранениями груди и одним – головы.