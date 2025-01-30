Не менее 20 добровольцев из Соединенных Штатов Америки без вести пропали на войне в Украине. Причем, по меньшей мере пять добровольцев погибли за последние полгода.

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Об этом сообщает CNN. Как отмечает вещатель, полномочный МВД Украины по вопросам пропавших без вести Артур Добросердов подтвердил названное число исчезнувших в Украине американцев.

В CNN утверждают, что "вернуть их тела домой – сложная задача". Из числа пропавших без вести за последние 6 месяцев "только двое были репатриированы из оккупированных РФ территорий на украинскую землю после длительных переговоров".

Семьи без вести пропавших граждан США жалуются, что не могут похоронить их, официально объявить их мертвыми. Они также рассказывают о "мучениях, причиненных им российскими интернет-троллями, которые преследуют их в сети".

По информации вещателя, еще в конце сентября прошлого года вблизи Покровска были убиты два американца. Их родственники утверждают, что тела не найдены.

Еще двое – бывший американский солдат Захари Форд и американец с позывным "Гантер" – погибли в результате удара беспилотника во время выполнения задания по подрыву моста у села Новогродовка. Территория, где они погибли, находится под контролем России.

Бывший морской пехотинец из США, 41-летний Кори Навроки, погиб в боях в Брянской области РФ в октябре, утверждает вещатель, хотя и не объясняет, с кем воевал американец. Отметим, что украинские Вооруженные силы на территории Брянщины военных действий не проводили, но несколько раз проводили рейды российские добровольцы.

Тело Кори Навроки "удалось вернуть только после сложных переговоров вместе с почти 800 погибшими" 24 января.

Лорен Гийом из организации RT Weatherman Foundation, помогающей иностранным семьям найти своих близких, отмечает: иностранцы могут быть объявлены погибшими только после физического подтверждения, например, после теста ДНК или по решению суда, если есть веские доказательства смерти. Сейчас она занимается делами 88 погибших или пропавших без вести иностранцев 18 национальностей, половина из которых – американцы.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб доброволец из Австрии Рихард С. Причем за две недели до смерти он должен был отпраздновать свой 30-й день рождения. Гибель Героя подтвердили в Министерстве иностранных дел Австрии.

Также недавно в боях за Украину погибла девушка-добровольец из Беларуси Мария Зайцева. Из-за преследования со стороны режима диктатора Александра Лукашенко девушка вынуждена была покинуть родную страну, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину она присоединилась к добровольцам, вставшим в защиту нашего государства.

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