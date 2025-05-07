На Волчанском направлении пограничники отбили вражеский штурм и взяли в плен оккупанта из 'Шторм Z'. Видео

Украинские пограничники успешно отбили очередную атаку российских оккупантов на Волчанском направлении. Во время боя они взяли в плен одного из захватчиков, который участвовал в штурме в составе штурмового подразделения "Шторм Z".

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Об этом сообщили в Telegram-канале бригады Гвардии наступления "Форпост" Краматорского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. Там рассказали, что войска РФ пытались штурмовать украинские позиции, однако под плотным огнем противник был вынужден отступить с потерями.

"Благодаря профессиональным и решительным действиям пограничников попытка прорыва завершилась провалом", – сказано в сообщении.

Что же касается пленного, то было установлено, что он является уроженцем Курской области и имеет звание прапорщика. Подразделение "Шторм Z", в котором служил россиянин, формируют из осужденных – ранее мужчина отбывал наказание за самовольное оставление службы в одной из воинских частей ВС РФ.

Попав в плен, он поблагодарил украинских защитников за сохраненную жизнь и оказанную помощь.

"Выражаю благодарность военнослужащим за добросовестное отношение, за то, что оставили меня в живых, не расстреляли на месте на поле боя", – сказал пленный оккупант.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия не прекращает попыток наступать на позиции ВСУ в направлении Харьковщины и Сумщины. Для этого противник избрал тактику малых штурмовых групп.

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