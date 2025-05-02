Враг выбрал тактику малых штурмовых групп: пограничники рассказали о ситуации в Харьковской и Сумской областях

Российская оккупационная армия не прекращает попытки наступать на позиции ВСУ в направлении Харьковщины и Сумщины. Для этого противник избрал тактику малых штурмовых групп.

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О ситуации на данном участке фронта рассказал в телеэфире спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Направление Волчанска. Противник продолжает штурмовать позиции пограничников и других составляющих Сил обороны Украины. Этому предшествуют массивные обстрелы для уничтожения позиций украинских защитников и ослабления нашей обороны, чтобы в дальнейшем вступали в бой штурмовые группы", – подчеркнул спикер.

В настоящее время у россиян нет преимущества ни в Харьковской области, ни на Сумщине. Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины, российские военнослужащие с прошлого года сосредоточивают личный состав и военную технику в Курской области.

Ранее эти силы использовались против украинских бойцов на территории Курщины, а сейчас они привлекаются к созданию небольших штурмовых групп для проведения операций в Сумской области.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 мая, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в апреле 2025 года подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили и уничтожили дронами более 83 000 целей врага.

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