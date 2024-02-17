На Волыни мужчина уклонился от мобилизации и попросил его строго не наказывать: какое решение принял суд

Гороховский районный суд вынес решение по делу в отношении мужчины из Волыни, который уклонялся от исполнения воинского долга во время мобилизации. Суд решил применить к нему наказание в виде лишения свободы на три года.

Об этом говорится в приговоре суда на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Как установил суд мужчина, который не работает и не женат, в сентябре 2023 года был признан годным к прохождению военной службы после прохождения военно-врачебной комиссии и получения повестки того же дня.

В определенный день, 5 октября 2023 года, военнообязанный должен был прибыть к месту сбора для последующей службы, но так и не явился.

В ходе судебного заседания он признал свою вину. В свое оправдание он заявил, что многие его знакомые пропали без вести или погибли, и просил суд об смягчении наказания. Однако суд решил наложить на него наказание в виде трех лет лишения свободы.

"По мнению суда, основания для освобождения осужденного от отбывания наказания с испытанием отсутствуют, ведь это не будет достаточным для его исправления и не будет отвечать общественному интересу в государстве, противостоящем преступной военной агрессии российской федерации и не способствующему достижению целей наказания, предусмотренных ст.50 УК Украины, а именно: предотвращение совершения новых уголовных правонарушений как самим обвиняемым, так и другими лицами, устранит ошибочное предположение о том, что можно уклониться от защиты Отечества", – говорится в приговоре.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни отец троих детей уклонился от мобилизации и получил наказание. На суде он признал, что уклонился от мобилизации, но указал, что это из-за опеки над детьми.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье к испытательному сроку лишения свободы приговорили уклониста от мобилизации. Мужчина сначала говорил, что ему "не вручали" повестку, а потом - думал, что у него есть основания для отсрочки.

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