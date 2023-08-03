На вооружении ВСУ с лета 2022 года: в Минобороны показали преимущества американского гусеничного БТР М113. Видео

В Министерстве обороны показали, как Силы обороны Украины используют на фронте американские гусеничные бронетранспортеры М113. Эта техника от США превосходит на поле боя боевые машины оккупационной армии России.

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Об этом на своем канале в Telegram написала заместитель главы украинского оборонного ведомства Анна Маляр в четверг, 3 августа. Она рассказала о преимуществах техники и показала кадры ее использования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Эти БТР украинская армия начала получать от американских партнеров летом 2022 года. Как отметила Маляр, М113 является одним из самых массовых бронетранспортеров, в разных вариациях их было выпущено более 80 тысяч штук.

БТР оснащен 12,7-мм пулеметом Browning, его максимальная скорость составляет 64 км/ч, а операционная дальность – 320 км.

"Благодаря гусеничной основе М113 имеет значительно лучшую проходимость и маневренность в боевых условиях, чем советские БТРы. Броня "американца" сдерживает огонь крупнокалиберных пулеметов, а лобовая проекция не поражается 20-мм бронебойными снарядами", – говорится в сообщении.

По словам воинов Сил обороны Украины, по сравнению с боевыми машинами пехоты армии оккупанта, американские М113 имеют такие преимущества: они более маневренные, более просты в управлении, имеют автоматическую коробку передач, легкие в обслуживании и комфортные.

M113 – долгое время являлся основным бронетранспортером армии США. На сегодняшний день стоит на вооружении более чем в 50 странах мира, включая Украину. Наша армия уже имеет на вооружении более 400 M113 разных модификаций.

Экипаж M113 состоит из механика-водителя и командира, кроме них, бронетранспортер может штатно перевозить 11 десантников. Техника имеет стандартную переднемоторную компоновку с размещением моторного отделения в лобной части машины, а объединенного боевого и десантного отделения – в кормовой.

Вооружение M113 в варианте бронетранспортера состоит из одного 12,7-мм пулемета M2HB. Пулемет размещается на командирской башенке в турельной установке, что позволяет ему круговой обстрел. Боекомплект пулемета состоит из 2000 патронов в лентах по 100 штук.

Как сообщал OBOZREVATEL, чешскую реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire украинский экипаж назвал "зверь-машиной". О работе этой военной техники на линии фронта рассказали воины 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

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