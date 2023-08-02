"Это реально зверь-машина": Залужный поделился видео с рассказом воинов ВСУ о работе RM-70 Vampire

Чешскую реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire украинский экипаж назвал "зверь-машиной". О работе этой военной техники на линии фронта рассказали воины 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжого Марка Безручко.

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Украинские защитники довольны тем, как себя показывает RM-70. Соответствующим видео 2 августа поделился в Facebook главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Ракетная пусковая установка, переданная ВСУ нашими партнерами, несет на себе 40 снарядов РСЗО. Она может стрелять и залпом, и единичными выстрелами.

Командир RM-70 Vampire Павел сообщил, что его команда получает цель, определяет, как к ней достать, и выдвигается на позицию. Воины приезжают на место и уже за три-четыре минуты готовы стрелять.

Управление огнем производится как из кабины, так и с помощью переносного устройства из ближайшего укрытия.

"Это зверь. Реально зверь-машина. Когда стреляешь полный пакет, то впечатления просто ух, класс", – заявил топогеодезист RM-70 Vampire Иван.

Он признался, что до полномасштабного российского вторжения не имел отношения к военному делу, работал на стройке. Но побратимы всего его научили, помогали, подсказывали. Когда воин первый раз выполнял задание самостоятельно, то у него был мандраж, но он со всем справился. Теперь Иван и наводчик машины понимают друг друга с полуслова.

"А кто, если не мы? Почему кто-то должен защищать мою родню и мою семью?" – добавил Павел.

Как писал OBOZREVATEL:

– За 1 августа Силы обороны Украины "демилитаризировали" около 540 оккупантов. Общее количество потерь России в живой силе за все время большой войны составило 247 230 человек.

– Сколько вражеской военной техники сожгли наши Герои, читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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