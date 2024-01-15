'На восточном и южном направлениях горячо': Клименко показал эффектные кадры уничтожения техники РФ нацгвардейцами и озвучил цифры

Бойцы Нацгвардии продолжают ликвидировать оккупантов и их технику на восточном и южном направлениях. Так, на недавно опубликованных кадрах аэроразведчики 27-й Печерской бригады НГУ уничтожили 152-мм пушку "Гиацинт-Б" и артиллерийский тягач "Медведь".

Видео дня

Видео поражения вражеской техники опубликовал в своем Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко. Министр внутренних дел Украины подчеркнул, что работа воинов нелегка, но они качественно выполняют ее.

Так, в течение последней недели гвардейцам удалось уничтожить: 26 вражеских танков, 20 автомобилей, 17 боевых бронированных машин, 12 бронетранспортеров, 9 боевых машин пехоты, 4 беспилотника, 1 зенитно-ракетный комплекс и 1 миномет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее защитники Украины уничтожили очередную тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" оккупантов. На этот раз хваленая россиянами техника сгорела на Авдеевском направлении фронта.

Напомним, что воины Вооруженных сил Украины 6 января уничтожили наполовину построенный оккупантами железнодорожный мост в районе села Гранитное под Мариуполем. В результате этой "бавовны" сгорели также цистерны с топливом и инженерный транспорт захватчиков.

Ранее Клименко отчитался об успехах в процессе цифровизации сервисных услуг МВД. Министр сообщил, что украинцы могут заказать по почте доставку номерных знаков и свидетельств о регистрации транспортных средств. Также одна из самых популярных услуг, доступных онлайн, – обмен водительского удостоверения.

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