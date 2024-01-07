Железной дороги с РФ не будет еще долго: ВСУ уничтожили недостроенный оккупантами мост недалеко от Мариуполя

Воины Вооруженных сил Украины 6 января уничтожили наполовину построенный оккупантами железнодорожный мост в районе села Гранитное под Мариуполем. В результате этой "бавовны" также сгорели цистерны с топливом и инженерный транспорт захватчиков.

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Об этом сообщил советник мэра временно оккупированного украинского города Петр Андрющенко. В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии и геолокационные данные пораженного объекта.

По его словам, войска РФ пытались сбить украинские воздушные цели, летевшие по железнодорожному мосту в 30 км от Мариуполя. Но теперь вопрос запуска прямой железной дороги из России закрыт надолго.

"В качестве эффективной российской ПВО неплохо выступила сама инженерная база… Рельсы вместе с эшелонами из Ростова-на-Дону ру*ня может пускать себе прямо в задницу", – отметил он.

Андрющенко добавил, что из-за очень сильной попытки сбить "кару небесную" оккупанты "засветили" свои новые батареи противовоздушной обороны, расположенные в Мариупольском районе. Их координаты уже тоже переданы соответствующим службам.

Он поблагодарил храбрецов из "Мариупольского сопротивления" и жителей Мариупольского района, которые, несмотря на смертельный риск, получили доказательства важного военно-логистического инфраструктурного объекта и обеспечили сопровождение до его ликвидации.

"Горжусь быть частью такой замечательной команды. P.S. Пожелания от наших прямым языком: "Еще бы завалили мост, по которому техника идет через село, вообще было бы счастье". Ну, думаю, все возможно. Если очень хотеть", – написал Андрющенко.

Отметим, что о строительстве оккупантами прямого железнодорожного сообщения РФ с Мариуполем, Волновахой и Донецком сообщалось в сентябре 2023 года. Железнодорожный мост они начали строить через реку Кальмиус возле с. Гранитное.

Тогда Андрющенко говорил, что, в случае успеха, это сооружение позволит оккупантам включить существующую ветвь Мариуполь – Асланово – Кальчик – Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону (на запад дальше через Розовку и Мелитополь в Крым, а на север – к Донецку). На практике это стало бы для врага глобальным решением вопроса о военной и гражданской логике, а также кардинально снизило бы его зависимость от железнодорожного сообщения через Крымский мост.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные продолжают возводить в Мариуполе оборонные сооружения и фортификации. В места, где уже стоят противотанковые "зубы дракона", оккупанты завезли также большое количество древесины для строительства блиндажей.

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