Россия строит новую ветку железной дороги в Мариуполь: разведка Британии назвала главную цель оккупантов

Российские оккупационные войска начали строить новую железнодорожную ветку к временно захваченному Мариуполю в Донецкой области. Враг надеется, что это позволит ему ускорить логистику на Запорожское направление фронта.

Там захватчикам необходимо "защититься" от контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной 15 октября в соцсети X (Twitter) Министерства обороны Великобритании.

Специалисты подчеркнули, что железнодорожные пути оккупантов являются "одной из главных целей для украинских ударов". Ведь войска РФ активно используют именно железнодорожную логистику для поддержания своего вторжения в Украину.

Именно такими путями оккупанты в большинстве своем перебрасывают военную технику, боеприпасы и живую силу на те или иные участки фронта.

"В предыдущих конфликтах истощение железной дороги требовало постоянных и точных атак с воздуха и земли", – указали разведчики.

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По их данным, сейчас страна-агрессор продолжает поддерживать и совершенствовать железную дорогу на временно оккупированной части Украины. В частности, новую ветвь захватчики обустраивают по пути в Мариуполь. К строительству враг привлекает гражданских подрядчиков и технику.

В разведке Британии предположили, что это теоретически может ускорить россиянам логистику на Запорожский фронт.

"Новая железная дорога входит в условную номенклатуру украинских высокоточных ударных систем большой дальности", – подчеркнули разведчики.

Как сообщал OBOZ.UA, также в последнее время российские военные активно перевозили по улицам Мариуполя "зубы дракона". По данным партизан из движения "Атеш", ими оккупанты будут украплять оборонительные сооружения вокруг города.

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