Везут 'зубы дракона', но: оккупанты начали готовиться к обороне Мариуполя – 'Атеш'

Российские войска готовятся к очередному усилению "обороны" временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области. Туда захватчики активно свозят "зубы дракона".

Об этом сообщает военное партизанское движение "Атеш". В его Telegram-канале опубликовано фото (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, партизаны зафиксировали в Мариуполе активное передвижение российских военных грузовиков с отметками "Z" в квадрате. Ими день и ночь перевозились фортификационные сооружения в виде "зубов дракона".

Отмечается, что такими военные ВС РФ намерены укрепить свои оборонительные линии, которые строятся к северо-западу от захваченного города.

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"Оккупанты так сильно "убеждены" в том, что контрнаступление Украины провалилось, что спешно строят новые оборонительные сооружения. Но они им не помогут – оборона оккупантов будет прорвана!" – заявили в "Атеш".

Оккупанты так сильно "уверены" в том, что контрнаступление Украины провалилось, что в спешке строят все новые оборонительные сооружения. Но они им не помогут – оборона оккупантов будет прорвана!

Как сообщал OBOZ.UA, 6 октября под оккупированным Мариуполем российская ПВО "дружественным огнем" сбила самолет ВС РФ. Это был Су-35, пилот которого, к сожалению, смог катапультироваться.

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