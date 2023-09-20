На востоке и в центре Украины объявлена воздушная тревога: есть угроза применения баллистики

В восточных и центральных областях Украины вечером в среду, 20 сентября, объявили сигнал воздушной тревоги. Украинские военные предупредили о возможном применении российскими оккупантами баллистики.

Об этом сообщили на официальной странице Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в Telegram. Тревогу объявили в 23:50.

Угроза применения врагом баллистического вооружения была в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Также тревога была в Запорожской и Донецкой областях Украины.

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В 00.24 военные объявили отбой угрозы.

Отметим, что масштабная воздушная тревога также была в Украине в 17:00. В Воздушных силах ВСУ заявили об угрозе применения ракетного вооружения из акватории Черного моря. Угроза была актуальна для южных областей государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная армия РФ в Степногорске в Запорожье атаковала беспилотником автомобиль со шведскими журналистами. Машина репортеров была уничтожена, сотрудники иностранной прессы не пострадали, но легкие ранения получил украинский продюсер.

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