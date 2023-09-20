Воздушная тревога в ряде регионов Украины: угроза пуска ракет с акватории Черного моря

В ряде областей Украины к вечеру 20 сентября объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ заявили об угрозе применения ракетного вооружения из акватории Черного моря.

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза применения ракетного вооружения из акватории Черного моря!" – говорится в сообщении.

По состоянию на 17:02 тревога была объявлена для Черкасской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.

В то же время мониторинговые каналы сообщили о пролете "шахеда" над Кривым Рогом.

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