Под завалами нашли тела еще двух человек: выросло число жертв удара РФ по Купянску

В Купянске на Харьковщине под завалами обнаружены тела еще двух жертв российского ракетного удара. Число погибших возросло до 8 человек; среди погибших – два волонтера. Для атаки оккупанты применили ракету "Гром-Е1".

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что на месте взрыва завершились оперативные работы экстренных служб.

"К сожалению, найдены тела еще двоих погибших гражданских мужчин. В настоящее время общее число жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек – 6 мужчин и 2 женщины", – уточнил руководитель ОВА.

Двое погибших в Купяньке – волонтеры, которые эвакуировали людей, рассказал Синегубов.

По его словам, агрессор цинично ударил ракетой "Гром-Е1".

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Правоохранители расследуют все обстоятельства очередного российского военного преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Около часа дня 19 сентября войска РФ ударили по Купянску. Под удар попало авто с волонтерами, ехавшее по мосту. В ОВА отмечали, что враг применил управляемую авиабомбу, к вечеру было известно о шести погибших.

– В Восточной группировке войск ВСУ ранее рассказали, что наступление врага на Купянском направлении фронта замедлилось, поскольку он, вероятно, перегруппировывается после потерь.

– Также отмечалось, что оккупанты на Купянском направлении формируют "ударный кулак" из сотни тысячзахватчиков, но им не хватает техники.

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