'Хорошо получили по зубам': в ВСУ рассказали, почему оккупанты замедлили наступление на Купянском направлении

Наступление оккупантов на Купянском направлении фронта замедлилось. Вероятно, российские захватчики перегруппировываются после того, как изрядно получили "по зубам" от Вооруженных сил Украины.

Об этом 17 сентября рассказал руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, Силы обороны дали достойный отпор врагу, в частности, вблизи Новоегоровки Сватовского района Луганщины.

"Прежде всего, это связано с тем, что они (оккупанты. – Ред.) хорошо по зубам получили возле Новоегоровки. А во-вторых, мне кажется, это связано с формированиями их подразделений. Они перегруппируются после получения на орехи от ВСУ", – сказал Евлаш.

Представитель Восточной группировки войск добавил, что ВСУ готовятся к разным сценариям, а разведка постоянно работает для выявления планов агрессора.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– В июле 2023 года в ВСУ рассказали, что оккупанты начали наступление на Купянском направлении и переброску сил на Бахмутское. Целью врага было разбить наши силы в районе Купянска.

– В разведке Британии предупредили, что Россия может снова готовить наступление в Украине, считая Купянск перспективным для этого направлением.

– Илья Евлаш ранее заявил, что враг на Купянском направлении формирует "ударный кулак" из сотни тысяч военных, но ему не хватает техники. Штурмовые отряды формируются из подразделений захватчиков, которые ранее были разбиты украинскими войсками.

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