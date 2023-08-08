На востоке и в центре Украины воздушная тревога: угроза применения ракет

Вечером во вторник, 8 августа, в центральных и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ракет.

Видео дня

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "Полтавская, Днепропетровская, Харьковская области – ракетная опасность!" – сказано в сообщении.

В это же время тревогу объявили и в Донецкой области.

Мониторинговые каналы писали об угрозе баллистики с востока.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России утром 8 августа обстреляли поселок городского типа Казачья Лопань Харьковской области. В результате атаки получили ранения два человека, они госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!