На востоке Украины обострилась ситуация: в ВСУ назвали главную цель оккупантов

В последнее время ситуация на восточном фронте стала более напряженной. Самыми горячими направлениями являются Бахмутское и Авдеевское.

Однако ситуация остается под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица", подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что в последнее время на восточном фронте ситуация стала несколько сложнее, но она находится под контролем Сил обороны. В частности, в районе ответственности "Хортицы" самыми горячими направлениями являются Бахмутское и Авдеевское.

Здесь вражеская армия продолжает штурмовать позиции украинских защитников, используя разные виды вооружения, включая артиллерию, танки и беспилотные летательные аппараты.

По словам подполковника, агрессор также применяет авиацию для нанесения ударов посредством управляемых авиационных бомб. Это свидетельствует о попытках противника достичь своей цели.

"Цель у них (оккупантов – ред.) одна-единственная – выйти на границы Донецкой области", – сказал спикер.

Напомним, украинские военные продолжают ликвидировать живую силу и технику российских оккупационных войск. Так, недавно в сети показали, как защитники с помощью ракеты ПТРК "Стугна" сделали забастовку из пехоты оккупантов.

Ранее защитники Украины показали новое эффектное видео удары по противнику на восточной линии фронта. Воины нанесли поражение военной технике российской оккупационной армии, пытавшейся штурмовать позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные 16 апреля нанесли удар по командному пункту 331-го парашютно-десантного Костромского полка 98-й воздушно-десантной дивизии российской армии в городе Бахмут. В результате этого удара были ликвидированы 8 офицеров РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!