На востоке Украины воздушная тревога: угроза применения баллистических ракет

В Украине поздно вечером 10 января в восточных областях прозвучала воздушная тревога. Она была связана с баллистическими ракетами страны-агрессора РФ.

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Об этом сообщил Telegram-канал Воздушных сил ВСУ. "Угроза применения баллистического вооружения с востока!" – написала пресс-служба в 22:40.

Если в вашем регионе включились сирены, не игнорируйте тревогу, спуститесь в укрытие!

По состоянию на 22:50 красными на карте тревог были Харьковская и Сумская области (тревога в Крыму и на Луганщине – постоянная).

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