На ВОТ Запорожья российские командиры наладили 'торговлю' оккупантами, отказавшимися идти на штурм – 'Атеш'

На временно оккупированной части Запорожской области российские командиры наладили фактическую "торговлю" своими подчиненными. Тех оккупантов, которые отказались отправляться в самоубийственные штурмы украинских позиций, продают в "трудовое рабство" местным колаборантам.

Новоиспеченные "рабы" вынуждены трудиться на стройках и предприятиях, деньги за них получают их командиры. Об этом рассказали в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

В "Атеш" утверждают, что на временно оккупированной части Запорожской области российские командиры устроили настоящую торговлю людьми: они продают "отказников" в трудовое рабство коллаборантам. Информацию об этом в движении получили, что называется, из первых рук.

"Агенты "Атеш" из 1152-го мотострелкового полка сообщают о случаях фактической продажи командирами своих подчинённых — солдат, отказывающихся участвовать в штурмах. Вместо законного оформления отказа или направления в дисциплинарные части отказников записывают в "без вести пропавшие", задерживают и передают на неоплачиваемые работы в тылу местным коллаборантам по всей Запорожской области. За это командиры получают от коллаборантов деньги", – отмечено в сообщении.

По данным "Атеш", такие современные "рабы" из числа российских военнослужащих замечены на предприятиях и стройках во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске.

При этом подобные порядки в армии государства-агрессора известны и вышестоящему российскому командованию. В "Атеш" утверждают, что о практике "наказания" так называемых отказников знают даже в штабе 58-й армии ВС РФ – но на судьбу проданных военнослужащих это никак не влияет.

"Из этого можно сделать вывод, что они в доле", – предположили в "Атеш".

