'Критически важный узел управления': агенты 'Атеш' уничтожили машину связи российских войск на аэродроме в Ростове-на-Дону. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" продолжают совершать диверсии на территории страны-агрессора России. Недавно они уничтожили вражескую машину связи на аэродроме в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения. В результате успешного выполнения задания из строя выведен ключевой канал передачи информации захватчиков.

"Наши агенты провели успешную операцию на вражеском военном аэродроме в Ростове-на-Дону, который относится к 229-й авиационной базе 4-й армии ВКС и ПВО Южного военного округа. Была полностью уничтожена антенная машина станции радиорелейной связи Р-417 "Багет" на базе Камаз-4310", – говорится в сообщении.

В "Атеш" отметили, что эта машина была ключевым узлом связи и управления и обеспечивала координацию авиационных действий и передачу данных между подразделениями Южного военного округа. Уничтожение объекта значительно подорвало способность врага оперативно управлять полетами, планировать вылеты самолетов и обеспечивать безопасность аэродрома.

В партизанском движении отметили, что враг не сможет чувствовать себя безопасно на важных военных объектах, находящихся даже в глубоком тылу. Агенты не прекращают отслеживать вражескую инфраструктуру, которую противник пытается скрыть.

"Атеш" продолжает систематически разрушать систему обороны и связи оккупантов, приближая освобождение украинских земель", – говорится в сообщении.

Напомним, на территории России и на ВОТ Украины продолжается волна диверсий против объектов телекоммуникационной инфраструктуры. Партизаны системно уничтожают вышки сотовой связи и оборудование местных операторов.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты "Атеш" провели диверсию на железной дороге в РФ, в районе Новочеркасска Ростовской области. Им удалось нарушить график движения эшелонов с военной техникой и личным составом оккупационной армии, что создало для захватчиков серьезные трудности.

