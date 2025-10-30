От Ростова до Камчатки: в ГУР рассказали, как партизаны уничтожают вражеские средства коммуникации на территории России. Видео

На территории страны-террористки России и на временно оккупированных территориях Украины продолжается волна диверсий против объектов телекоммуникационной инфраструктуры. Партизаны уничтожают вышки сотовой связи и оборудование местных операторов в разных регионах.

В течение последних месяцев фиксируются новые возгорания в республике Адыгея, Ростовской области, Камчатском крае и на временно оккупированных территориях Украины – информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В ведомстве отмечают, что работа продолжается системно.

Другие диверсии против оккупантов

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" продолжают диверсионную деятельность в тылу захватчиков. Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области они нанесли удар по железной дороге, которую россияне используют для логистики. После успешной диверсии у россиян возникли трудности с переброской личного состава, техники и боеприпасов на Запорожское направление.

Похожая ситуация случилась и вблизи временно оккупированного Бердянска. В результате взрыва на путях с рельсов сошли локомотив, десять вагонов и платформа прикрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" устроили очередную диверсию на территории страны-агрессора в Брянской области. В результате успешной операции, на важном узле связи была парализована система управления врага.

Также стало известно, на Киевщине суд вынес приговор агенту спецслужб страны-агрессора РФ, которого разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины. Злоумышленник совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК.

