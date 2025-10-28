Локомотив и десять вагонов сошли с путей: под оккупированным Бердянском устроили диверсию на железной дороге. Фото

На железнодорожных путях вблизи временно оккупированного Бердянска, в Запорожской области, произошла диверсия. В результате взрыва с рельсов сошли локомотив, десять вагонов и платформа прикрытия.

Telegram-канал "Досье Шпиона" сообщает, что инцидент произошел 26 октября в селе Стульнево, что в Бердянском районе. Взрыв произошел во время движения транспорта.

В результате диверсии движение по путям временно перекрыли. На месте происшествия продолжаются следственные действия.

Диверсии на железных дорогах

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели очередную успешную диверсию на железной дороге в РФ. Им удалось нарушить график движения эшелонов с военной техникой и личным составом оккупационной армии.

Также успешную операцию провели и в Брянской области. В результате взрыва на важном узле связи была парализована система управления врага.

Удар пришелся по центрам управления пограничной группировки, в частности подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромного батальона и полка Росгвардии, которые отвечают за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 23 октября, в оккупированном Луганске возле здания местного самоуправления прогремел взрыв. В результате инцидента есть пострадавшие.

Известно, что взрыв прогремел на ул. Черноморской, туда уже выехал реанимобиль. Один из российских Telegram-каналов, ссылаясь на комментарии очевидцев сообщил, что прохожий толкнул музыкальную колонку, которая оказалась заминированной. Ему оторвало ногу.

