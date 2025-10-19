Украинские партизаны устроили новую диверсию на территории РФ: что известно. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" устроили очередную диверсию на территории страны-агрессора в Брянской области. В результате успешной операции, на важном узле связи была парализована система управления врага.

Информацию опубликовали в Telegram-канале партизанского движения. Там также обнародовали соответствующие фото и видео успешной работы.

"Наши агенты провели точную диверсию на ключевом узле связи в Брянской области, всего в 100 км от границы с Украиной. Выведена из строя башня, которая обеспечивала координацию оккупационных войск и пограничных подразделений", – говорится в сообщении.

Детали операции

Удар пришелся по центрам управления пограничной группировки, в частности подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромного батальона и полка Росгвардии, которые отвечают за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение региона.

Вследствие повреждения связи произошло нарушение координации между подразделениями, что привело к хаосу в системе управления. Из-за этого, оккупанты временно потеряли контроль над критически важным пограничным районом и оказались ограниченными в оперативном реагировании на угрозы.

В "Атэш" подчеркнули, что совершенная диверсия стала подтверждением, что даже в глубоком тылу враг не может чувствовать себя безопасно.

"Наша сеть продолжает систематически разрушать военную инфраструктуру оккупантов", – указано в сообщении.

Напомним, агенты "Атеш" провели диверсию на железной дороге в РФ, в районе Новочеркасска Ростовской области. Им удалось нарушить график движения эшелонов с военной техникой и личным составом оккупационной армии. Действия агентов создали для оккупантов серьезные трудности.

Как писал OBOZ.UA, также агенты парализовали железнодорожный узел под Екатеринбургом, через который россияне осуществляли поставки на фронт и снабжали заводы и склады на севере и востоке страны. Это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

