Была заложена взрывчатка: в оккупированном Луганске прогремел взрыв, есть раненые. Фото

В четверг, 23 октября, в оккупированном Луганске возле здания местного самоуправления прогремел взрыв. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщают местные паблики, на месте происшествия работают медики, известно о двух раненых.

Что известно

"Взрыв в районе Ленкома в Луганске. Есть пострадавшие среди гражданских. На месте работают медики. По некоторой информации, сработало взрывное устройство", – указано в сообщении.

Известно, что взрыв прогремел на ул. Черноморской, туда уже выехал реанимобиль. Один из российских Telegram-каналов, ссылаясь на комментарии очевидцев сообщил, что прохожий толкнул музыкальную колонку, которая оказалась заминированной. Ему оторвало ногу.

Так называемый министр здравоохранения "ЛНР" Наталья Пащенко проинформировала, что состояние мужчины, пострадавшего от взрыва в Луганске, тяжелое.

"Мужчина с травматической ампутацией нижней конечности бригадой скорой помощи доставлен в республиканскую клиническую больницу", – сказала она.

Еще одной пострадавшей оказалась женщина, она находится в состоянии средней тяжести. Раненые уже в операционной.

Что говорят пропагандисты

По версии российских пропагандистов, на улице Черноморской в Луганске неизвестные оставили музыкальную колонку, из которой звучал трек украинской группы "Океан Эльзы". Один из прохожих толкнул динамик, после чего произошел взрыв. Первую помощь раненому оказали очевидцы, а затем на место происшествия прибыла скорая помощь.

Напомним, в начале сентября в южном жилом массиве оккупированного Луганска была атакована нефтебаза. О взрывах и пожаре сообщали местные жители, а оккупационные "власти" заявили об атаке БПЛА на склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и пожаре на объекте.

Как писал OBOZ.UA, в начале июля в самом центре захваченного Луганска прогремел взрыв. По информации российских пропагандистов, в результате инцидента погиб так называемый бывший мэр Луганска Манолис Пилавов. Еще три человека получили ранения.

