Агент 'Атеш' вывел из строя башню связи в Курске, парализовав передачу оперативных данных в армии Путина. Фото и видео

Агент партизанского движения "Атеш" совершил диверсию на территории Курской области, атаковав критическую инфраструктуру врага. В результате успешной операции из строя была выведена башня связи оккупантов.

Об этом сообщили в Telegram-канале движения сопротивления. В "Атеш" отметили, что превращают регионы РФ в зону оперативного сопротивления.

"Наш агент успешно провел диверсионную операцию в Курске, нанеся точный удар по критической инфраструктуре. Был полностью сожжен релейный шкаф на местной башне связи", – говорится в сообщении.

Последствия диверсии на территории страны-агрессора

Поражение этого узла мгновенно парализовало работу военной связи и передачу оперативных данных в Курской области, которая является важным пограничным регионом. В результате диверсии координирование действий подразделений российских оккупационных сил, в частности тех, которые отвечают за логистику и охрану границы, было существенно нарушено.

Поэтому передача приказов и оперативное управление в пограничной зоне теперь происходят с многочисленными сбоями и задержками.

Партизаны отметили, что глубокий тыл России нельзя считать безопасным. Агенты действуют эффективно прямо рядом с военными объектами, которые враг считал недосягаемыми.

"Каждая такая операция – шаг к дезорганизации вражеской армии и ослабление контроля кремлевского режима над своими территориями", – указано в сообщении.

Напомним, недавно агенты "Атеш" уничтожили вражескую машину связи на аэродроме в Ростове-на-Дону. В результате успешного выполнения задания из строя выведен ключевой канал передачи информации захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области партизаны помогли Силам обороны Украины уничтожить ремонтно-восстановительную базу российских оккупантов. Удар по вражескому объекту был нанесен, когда на базе находилось большое количество техники для ремонта и обслуживания.

