На вражеских позициях под Кременной нашли коробки с иероглифами: фото

Вблизи города Кременная Луганской области украинских военных ждала неожиданная находка. На бывших вражеских позициях они обнаружили коробки от патронов с надписями в виде иероглифов.

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Об этом сообщили на странице 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Скорее всего, текст написан на китайском языке.

Защитникам интересно, кто именно из российских оккупантов оставил такие коробки из-под боеприпасов и откуда они их получили. Они обратились за помощью с расшифровкой и переводом к подписчикам, которые владеют китайским.

В сети подсказали, что в коробках хранились патроны калибра 7,62 (440 штук в каждой), но откуда они поступили, установить пока не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что получили разведывательные данные о том, что страна-агрессор Россия пытается расширить военное сотрудничество с Северной Кореей. Москва намерена приобрести у КНДР партию боеприпасов для использования на фронте в Украине.

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