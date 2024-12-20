На юге России после ударов дронами остановился самый большой НПЗ

Новошахтинский завод нефтепродуктов, единственный действующий НПЗ на территории Ростовской области России, приостановил работу обеих установок первичной переработки нефти. Это произошло после дроновой атки в ночь на 19 декабря.

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По данным Reuters, крупнейший на юге РФ завод по переработке нефтепродуктов остановил производство в третий раз с начала года. Это предприятие также является первым крупным НПЗ, построенным в Российской Федерации с нуля за последние 30 лет.

Он способен перерабатывать 5,6 млн тонн нефти в год. Под ударом в ночь на 19 декабря оказалась установка АВТ-2,5-2 производительностью 7,14 тысячи тонн в сутки (это примерно 50% мощности завода). АВТ-2,5-2 пришлось аварийно отключить.

Кроме того, пожар случился на резервуаре с нефтепродуктами, и была остановлена вторая установка первичной переработки аналогичной мощности – 7,14 тысячи тонн в сутки.

Первый раз Новошахтинский НПЗ был атакован в марте, после этого – в июне. В результате за январь–октябрь он переработал 2,7 млн тонн нефти (в прошлом году за аналогичный период – 4,8 млн тонн).

За январь–декабрь, по данным СМИ, российские нефтезаводы потеряли 41,1 млн тонн (13% мощностей) из-за простоев в связи с ударами БПЛА и осложненным санкциями ремонтом.

Объемы простоев на 5,2 млн тонн (или 14%) превысили прошлогодние, подсчитали сотрудники Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил удар по Новошахтинскому заводу. Он использовался для обеспечения российских войск, подчеркнуло украинское военное командование.

– Примечательно, что власти Ростовской области утверждали, что беспилотники "были сбиты", и в то же время подтвердили пожар на Новошахтинском НПЗ.

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