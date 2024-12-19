В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Ростовской области, который использовался для обеспечения войск Путина

Силы обороны Украины в ночь на 19 декабря поразили очередной стратегический объект страны-агрессора РФ. В частности, "бавовна" посетила Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовские области, который использовался для обеспечения российских войск.

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Об этом официально сообщил Генеральный штаб ВСУ. Там подчеркнули, что это единственный НПЗ, работающий в этом регионе России.

В операции принимали участие подразделения Военно-Морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Силами и средствами наших войск было нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов".

Этот завод специализируется на производстве мазута, печного, судебного и дизельного топлива, прямогонного бензина, поэтому и используется для обеспечения потребностей ВС РФ. Проектная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.

В результате украинских ударов в районе российского НПЗ вспыхнул пожар, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5, который предназначен для получения сжиженных углеводородных газов.

Предварительная информация подтверждает, что совместная операция нанесла значительный ущерб производственным мощностям предприятия. Более подробные данные о последствиях поражения еще уточняется. Источники СМИ в СБУ сообщили, что оно было нанесено с применением беспилотных средств и ракет украинского производства.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует... Слава Украине!" - добавили в Генштабе.

Напомним, что ночью 19 декабря россияне жаловались на атаку БПЛА на Ростовскую область. Местные власти заявили, что беспилотники "были сбиты", в то же время подтвердили пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 18 декабря в Ростовской области РФ горел завод, ремонтирующий бронетехнику. К вечеру того же дня россияне заявили о "четырех прилетах ракет" по металлургическому заводу в городе Каменск-Шахтинский, также утверждали о поражении одного из крупнейших химических предприятий в этом регионе.

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